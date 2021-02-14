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Вакцина Pfizer на 92% відсотка знижує ризик перенести COVID важко, - дослідження

Автор: Роман Тверденко

Вакцина від коронавірусу Pfizer на 92% знижує ризик, що людина перехворіє коронавірусом у важкій формі. І на 94%, що в цілому буде відчувати серйозні симптоми захворювання.

Про це повідомляє Newsru.co.il за результатами дослідження лікарняної каси "Клаліт" в Ізраїлі.

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Для дослідження взяли дані 1,2 мільйона ізраїльтян, з яких лише половина була щеплена від коронавірусу. У кожній групі було по 170 тисяч осіб у віці від 60 років і старше і 430 тисяч осіб у віці від 18 до 59 років. Їх також розділяли за станом здоров'я і приналежністю до різних груп ризику і хронічних захворювань. Дані вакцинованого пацієнта порівнювали з його статистичними двійником, який ще не прищепився.

У ході дослідження стало ясно, що вакцина ефективна і у випадку, якщо людина захворіла після вакцинації. Це було перше таке дослідження, оскільки попередні перевіряли як препарат, власне, впливає на саму заражемость вірусом.

З'ясувалося, що наявність імунітету від вакцини на 94% знижує кількість прояви різних симптомів захворювання і на 92% - що людина буде хворіти у важкій формі. Ці дані актуальні і для вікової групи від 70 років і старше. Раніше ефективність вакцини Pfizer для найстарших не була окремо досліджено через стислі терміни клінічних випробувань вакцини.

Минулого тижня повідомлялося, що в Ізраїлі 523 тисяч чоловік, що отримали обидві дози вакцини від коронавірусу Pfizer захворіли 544 людини. Це 0,1% від загальної кількості щеплених.

Детальніше про те, як світ почав саму масштабну кампанію вакцинації в історії читайте в матеріалі РБК-Україна "Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень".

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Новини України вакцина від коронавірусуІзраїль
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