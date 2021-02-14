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Вакцина Pfizer на 92% процента снижает риск перенести COVID тяжело, - исследование

Автор: Роман Тверденко

Вакцина от коронавируса Pfizer на 92% снижает риск, что человек переболеет коронавирусом в тяжелой форме. И на 94%, что человек в целом будет ощущать серьезные симптомы заболевания.

Об этом сообщает Newsru.co.il по результатам исследования больничной кассы "Клалит" в Израиле.

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Для исследования взяли данные 1,2 миллиона израильтян, из которых только половина была привита от коронавируса. В каждой группе было по 170 тысяч человек в возрасте от 60 лет и старше и 430 тысяч человек в возрасте от 18 до 59 лет. Их также делили по состоянию здоровья и принадлежности к различным группам риска и хроническим заболеваниям. Данные вакцинированного пациента сравнивали с его статистическим двойником, который еще не привился.

В ходе исследования стало ясно, что вакцина эффективна и в случае, если человек заболел после вакцинации. Это было первое такое исследование, поскольку предыдущие проверяли как препарат, собственно, влияет на саму заражемость вирусом.

Выяснилось, что наличие иммунитета от вакцины на 94% снижает количество проявления различных симптомов заболевания и на 92% - что человек будет болеть в тяжелой форме. Эти данные актуальны и для возрастной группы от 70 лет и старше. Ранее эффективность вакцины Pfizer для самых старших не была отдельно исследована из-за сжатых сроков клинических испытаний вакцины.

На прошлой неделе сообщалось, что в Израиле из 523 тысяч человек, получивших обе дозы вакцины от коронавируса Pfizer заболели 544 человека. Это 0,1% от количества привитых.

Подробнее о том, как мир начал самую масштабную кампанию вакцинации в истории читайте в материале РБК-Украина "Доза надежды. Как мир вакцинируется от коронавируса и кто против прививок".

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Новости Украины вакцина от коронавирусаИзраиль
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