З 500 тисяч вакцинованих ізраїльтян захворіли COVID лише 0,1%, - дослідження

В Ізраїлі 523 тисяч осіб, які отримали обидві дози вакцини від коронавіруса Pfizer повторно захворіли 544 людини. Це 0,1% від загальної кількості щеплених.

В статистику увійшли показники людей, які отримали другу дозу через тиждень або раніше до дослідження, адже згідно з розрахунком імунітет до коронавирусу формується протягом семи днів після вакцинації.

З 544 людей, які все ж заразилися після щеплень, більшість переносять хворобу в легкій формі. 15 пацієнтам все ж знадобилася госпіталізація, з них чотири у важкому стані, троє - у середньому і вісім - у легкому.

Наголошується, що далі кількість випадків зараження вакцинованих буде накопичуватися. Але цей факт не вплине на загальну ефективність вакцини від коронавіруса і вже зараз ці результати свідчать, що препарат дійсно працює для створення імунітету від хвороби.