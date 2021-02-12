З 500 тисяч вакцинованих ізраїльтян захворіли COVID лише 0,1%, - дослідження
В Ізраїлі 523 тисяч осіб, які отримали обидві дози вакцини від коронавіруса Pfizer повторно захворіли 544 людини. Це 0,1% від загальної кількості щеплених.
Про це свідчать дані після проведення вакцинації центром послуг охорони здоров'я Маккабі, повідомляє Times of Israel.
В статистику увійшли показники людей, які отримали другу дозу через тиждень або раніше до дослідження, адже згідно з розрахунком імунітет до коронавирусу формується протягом семи днів після вакцинації.
З 544 людей, які все ж заразилися після щеплень, більшість переносять хворобу в легкій формі. 15 пацієнтам все ж знадобилася госпіталізація, з них чотири у важкому стані, троє - у середньому і вісім - у легкому.
Наголошується, що далі кількість випадків зараження вакцинованих буде накопичуватися. Але цей факт не вплине на загальну ефективність вакцини від коронавіруса і вже зараз ці результати свідчать, що препарат дійсно працює для створення імунітету від хвороби.
Раніше повідомлялося, що з сьогоднішнього дня Угорщина почала вакцинацію від COVID російським препаратом "Супутник V". Цю вакцину на першому етапі отримають, у тому числі, угорські військові.
Детальніше про те, як світ почав саму масштабну кампанію вакцинації в історії читайте в матеріалі РБК-Україна "Доза надії. Як світ вакцинується від коронавірусу і хто проти щеплень".