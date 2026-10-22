ВАКС снял электронный браслет с экс-министра энергетики Галущенко

В ВАКСе не называют его имени и фамилии, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Германе Галущенко.

В четверг, 22 октября, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он продлил на два месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра.

Эксминистр и дальше обязан:

являться по каждому требованию к детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), прокурорам САП, следователю судьи или суду - в зависимости от этапа производства;

не выезжать из Киева и Киевской области без разрешения детективов НАБУ и прокуроров САП;

сообщать детективам НАБУ и прокурорам САП, если изменится место его жительства;

воздерживаться от общения с определенными лицами;

сдать в Государственную миграционную службу Украины все свои загранпаспорта и другие документы, которые дают право уехать из страны, если он еще этого не сделал.

В то же время следователь судья не продлил обязанность носить электронное средство контроля.

Что известно о залоге Галущенко

Как сообщало РБК-Украина, в июне за Галущенко внесли всю сумму залога в 150 миллионов гривен.

Часть этих денег, по данным проекта "Схемы", внесли две частные фирмы.

Впоследствии руководитель САП Александр Клименко рассказал, что прокуроры требуют арестовать эти 150 миллионов гривен из-за возможного преступного происхождения средств.

По его словам, если суд удовлетворит ходатайство, Галущенко могут снова отправить в СИЗО.