ВАКС снял электронный браслет с экс-министра энергетики Галущенко

Высший антикоррупционный суд снял с экс-министра энергетики электронный браслет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Высшего антикоррупционного суда.
В ВАКСе не называют его имени и фамилии, но, по данным источников РБК-Украина, речь идет о Германе Галущенко.
В четверг, 22 октября, суд частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Он продлил на два месяца срок действия процессуальных обязанностей, возложенных на экс-министра.
Эксминистр и дальше обязан:
В то же время следователь судья не продлил обязанность носить электронное средство контроля.
Как сообщало РБК-Украина, в июне за Галущенко внесли всю сумму залога в 150 миллионов гривен.
Часть этих денег, по данным проекта "Схемы", внесли две частные фирмы.
Впоследствии руководитель САП Александр Клименко рассказал, что прокуроры требуют арестовать эти 150 миллионов гривен из-за возможного преступного происхождения средств.
По его словам, если суд удовлетворит ходатайство, Галущенко могут снова отправить в СИЗО.
Также мы писали, что САП начнет более тщательно проверять происхождение денег, которые вносят в качестве залога за фигурантов коррупционных дел.
Для этого прокуроры будут сразу обращаться в Службу финансового мониторинга, даже без регистрации отдельных производств.