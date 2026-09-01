Галущенко может вернуться в СИЗО: САП требует арестовать 150 млн грн залога

Антикоррупционные органы требуют арестовать 150 млн грн залога за экс-министра энергетики Германа Галущенко из-за возможного преступного происхождения этих средств. В таком случае его могут снова заключить под стражу.

Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью .

По версии следствия, 150 миллионов гривен, которые внесли за экс-чиновника как залог, были получены преступным путем. Прокуроры считают, что внесение этой суммы было использовано как способ легализации грязных средств.

Поэтому САП обратилась в суд с ходатайством не только об аресте денег, но и об их передаче в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

По словам Клименко, удовлетворение ходатайства прокуроров судом будет иметь прямые юридические последствия для меры пресечения подозреваемого.

"Если суд удовлетворит это ходатайство, то эти средства должны быть перечислены на счет АРМА и будет считаться, что этот экс-министр энергетики не внес залог", - пояснил глава САП.

Он добавил, что в таком случае Галущенко снова могут отправить в СИЗО.

Напомним, недавно НАБУ и САП раскрыли детали спецоперации "Форест Гамп", направленной на разоблачение высокоуровневой коррупции. Антикоррупционные органы заявили о разоблачении группы лиц, организовавших легализацию средств, полученных преступным путем.

По данным следствия, речь идет о 150 млн грн наличными. Через ряд счетов подконтрольных компаний эти средства пытались ввести в легальное обращение, чтобы уплатить залог за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".