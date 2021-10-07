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ВАКС заочно арештував Януковича по справі "Межигір'я"

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 14:07
ВАКС заочно арештував Януковича по справі "Межигір'я" Фото: екс-президент України Віктор Янукович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід екс-президенту України Віктору Януковичу у справі про резиденції "Межигір'я". Його заочно арештували.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення суду.

Суд прийняв рішення 7 жовтня.

"...обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного західу", - оголосила суддя.

В кінці липня цього року в ВАКС було подано клопотання від НАБУ і САП про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Віктору Януковичу і його синові у справі про присвоєння Межигір'я.

Зазначимо, ще ГПУ завершила розслідування справи про заволодіння комплексом будівель резиденції Межигір'я. В рамках цієї справи було заочно повідомлено про підозру Януковичу. Пізніше справу передали в НАБУ і САП.

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