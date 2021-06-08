ВАКС закрив справу за позовом НАБУ до прокурора у справі "Роттердам+"

"Задовольнити заяви старшого детектива Романка про залишення позову без розгляду", - оголосила суддя Олійник.

Клопотання про відмову від позову детективи НАБУ направили до Вищого антикорупційного суду вранці 8 червня.

Суд закрив справу, рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, раніше Вищий антикорупційний суд 4 рази відмовив детективам НАБУ у відводі старшого прокурора групи прокурорів у справі "Роттердам+".

На початку травня 2021 року Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив керівника групи прокурорів Віталія Пономаренка на нового прокурора Дениса Демківа для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

20 травня новий прокурор САП вчетверте закрив справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 4 років. За цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не було встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.