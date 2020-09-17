ВАКС виніс вирок фігуранту справи про хабар куму Труби

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс вирок фігуранту справи про хабар колишньому начальнику слідчого управління Генпрокуратури Ігорю Щербині, який доводиться кумом екс-директору Держбюро розслідувань Роману Трубі. Фігуранта засудили до 5 років позбавлення волі, але відпустили на свободу з випробувальним терміном у три роки.

Про це йдеться в повідомленні ВАКС у Facebook.

Повідомляється, що сьогодні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості між прокуратурою і обвинуваченим. За даними РБК-Україна, його звуть Валентин Шевченко. Він звинувачувався в підбурюванні до дачі хабара Трубі, який на той момент очолював ДБР, за закриття кримінальної справи про шахрайство.

Суть обвинувачення полягала в тому, що ДБР при розслідуванні однієї із справ нібито заважало роботі певної компанії. Тоді, за версією слідства, Шевченко і Щербина, матеріали щодо якого розслідуються окремо, вимагали від керівництва компанії хабар для Труби за закриття кримінальної справи. При цьому у них з самого спочатку не було наміру передавати гроші Трубі.

Шевченко визнав свою провину і активно сприяв розкриттю злочину. За сукупністю звинувачень його засудили до позбавлення волі строком на 5 років. При цьому його звільнили від відбування покарання з випробовувальним строком на 3 роки та покладенням певних обов'язків.

Нагадаємо, про цю схему стало відомо в грудні 2019, коли правоохоронці провели обшуки у Ігоря Щербини по справі про отримання 150 тис. доларів. Близький соратник Романа Труби називав себе співробітником ДБР та обіцяв посприяти у закритті кримінальної справи. Зазначимо, Труба до отримання посади в Держбюро розслідувань працював під керівництвом Щербини в ГПУ.

Щербину взяли під варту, але через кілька днів він вийшов на свободу під 2,1 млн гривень застави.