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ВАКС отказался закрыть дело "Роттердам+"

Фото: Высший антикоррупционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказал в удовлетворении ходатайства о закрытии дела "Роттердам+". Следующее заседание назначено на 12 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Как отмечается, коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайств стороны защиты о закрытии уголовного производства в отношении лиц, среди которых бывшие и действующие должностные лица Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и должностные лица группы частных теплогенерирующих компаний, которые причастны к внедрению и применению так называемой формулы "Роттердам+".

В результате потребители электроэнергии в течение 2016 - 2019 годов переплатили более 39 млрд гривен.

Так, сторона защиты в своих ходатайствах указывала на нарушение принципа non bis in idem (запрещение повторного привлечения к уголовной ответственности за одно и тоже правонарушение), а также на основания, определенные в п.п. 9-1, 10 ч. 1 ст. 284 УПК РФ.

"Заслушав доводы сторон, суд поддержал позицию прокурора САП и отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты", - отметили в ВАКС.

Следующее заседание по делу назначено на 12 декабря 2024 в 12:00.

"Роттердам+"

Напомним, расследование дела "Роттердам+" продолжается с марта 2017 года. За это время прокуратура пять раз закрывала дело в отсутствие состава преступления, но вновь возобновляла расследование.

Так, в октябре 2023 года Высший антикоррупционный суд принял решение о закрытии дела "Роттердам+".

А уже в декабре того же года Апелляционная палата ВАКС отменила решение о закрытии дела.

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