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Суд уже в 5-й раз закрыл дело "Роттердам+"

Понедельник 09 октября 2023 11:25
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Суд уже в 5-й раз закрыл дело "Роттердам+" Фото: Высший антикоррупционный суд Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее решение ВАКС.

Это уже 5 решение о закрытии этого дела за последние 2 года, которые принимались специализированной антикоррупционной прокуратурой, Высшим антикоррупционным судом и апелляционной палатой ВАКС.

"9 октября 2023 во время подготовительного рассмотрения коллегия судей ВАКС приняла решение о закрытии дела "Роттердам+" по основаниям п. 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, то есть истечение срока досудебного расследования, определенного статьей 219 настоящего Кодекса, после уведомления лица о подозрении",- говорится в сообщении САП.

Прокурор САП заявил, что не согласен с таким решением суда и обжалует его в суде апелляционной инстанции.

В свою очередь, в ДТЭК заявили, что это решение еще раз подтвердило законность и обоснованность формульного ценообразования на энергетические ресурсы.

"ДТЭК всегда и последовательно отстаивал позицию, что прозрачное формульное ценообразование на энергетические ресурсы на основе импортного паритета - единственный правильный путь развития рыночной экономики Украины", - сообщили в компании.

Напомним, расследование дела "Роттердам+" длилось почти 6 лет - с марта 2017 года. За это время прокуратура 4 раза закрывала дело в отсутствие состава преступления и 4 раза возобновляла расследование.

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САП Роттердам+
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