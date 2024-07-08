ВАКС создал прецедент, отменив арест корпоративных прав

Решение Высшего антикоррупционного суда Украины об отмене ареста корпоративных прав бенефициарных владельцев группы компаний РГК создает прецедент и предоставляет аргументы для судебной защиты другим владельцам юридических лиц, которые считают, что принадлежащие им акции были арестованы неправомерно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Телеграф ".

Напомним, весной 2022 года Печерский районный суд Киева по ходатайству ДБР и Офиса генпрокурора наложил арест на корпоративные права, а именно на акции ряда бенефициарных владельцев юридических лиц операторов газораспределительных предприятий, в связи с проведением уголовного производства.

В обосновании ареста говорилось, в частности, о признании арестованных корпоративных прав вещественными доказательствами в расследованном производстве. При этом следователи не привели никаких аргументов, которые давали бы основания считать корпоративные права такими доказательствами.

25 июня 2024 года, рассмотрев ходатайство адвоката владельцев арестованных корпоративных прав, следователь судья ВАКС принял решение об отмене ареста.

"Анализ приведенных выше норм законодательства указывает на то, что акция как ценная бумага нет определенного физического и материального выражения в природе, а существует только виртуально, то есть в электронной форме, как запись на счете определенного депозитарного учреждения", - говорится в постановлении следователя. судьи ВАКС.

"Сами по себе корпоративные права (акции) не содержат признаков вещественных доказательств, определяющих ст. 98 УПК, об обстоятельствах, которые расследуются в этом уголовном производстве. Кроме этого, прокурором не доказано, что они могут быть использованы в подтверждение определенного факта или обстоятельств , устанавливаемые во время уголовного производства <…> Приведенное указывает на то, что прокурором не доказан факт возможности использования корпоративных прав (акций), как доказательств факта или обстоятельств, устанавливаемых во время уголовного производства, то есть имеют значение для досудебного расследования, а других оснований для ареста имущества следственными судьями в определениях не было определено", - говорится в решении ВАКС.

Хотя уже через несколько дней Печерский районный суд возобновил арест владельцев корпоративных прав группы РГК, вышеупомянутое решение ВАКС создает прецедент в украинском судопроизводстве и определяет юридический инструментарий для других лиц, чьи корпоративные права, как они считают, были безосновательно арестованы украинскими судами.

Это важно ввиду того, что если ранее арест корпоративных пправ рассматривался прежде всего как о предохранительном механизме, который владельцы долей в предприятиях могли использовать для защиты от недобросовестных посягательств, то такой арест служит, как правило, противоположной цели – лишить акционеров возможности влиять на деятельность. юридического лица, а нередко и его возможности получать доходы от деятельности предприятия.

Пока таких случаев немало, а схема "экспроприации" обычно не меняется - подконтрольное ОП ДБР через Печерский райсуд подает ходатайство о наложении ареста.

Напомним, аналогичным образом были арестованы корпоративные права владельцев одного из лидеров нефтегазодобывающей отрасли – ЧАО "Добывающая компания "Укрнафтобуріння" . В АРМА, в управление которого были переданы акции компании, уверяли, что найдут управляющего, значительно улучшающего эффективность работы компании.

Но в результате назначенный управляющий потерял (не смог отстоять в суде) самый ценный актив компании – лицензию на разработку Сахалинского месторождения. Из-за невозможности разработки этого месторождения компанией потери несет как государство (сотни млн кубометров недополученного газа, недополученные миллиардные налоги), так и акционеры компании.

После решения ВАКС об отмене ареста акций собственников РГК адвокаты этой и других компаний смогут представить новые, более сильные аргументы уже опираясь на это решение.