ВАКС продовжив зобов’язання двом підозрюваним у справі "Роттердам+"

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Підозрюваних звинувачують у завданні державі збитків у розмірі 18,87 млрд грн

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) на два місяці продовжив термін дії зобов’язань двом підозрюваним в організації формули "Роттердам+". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВАКС.

Так, суд зобов'язав генерального директора "ДТЕК Мережі" прибувати до слідчого (детектива), прокурора та суду за кожною вимогою; повідомляти детектива НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи.

Екс-начальнику відділу Управління енергетики НКРЕП продовжено зобов’язання до 4 квітня 2020 року. Він також зобов’язаний дотримуватися покладених на нього процесуальних обов’язків.

За версією слідства, представники групи приватних теплогенеруючих компаній вступили у змову із керівництвом НКРЕКП для включення до тарифу на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатків, які насправді не здійснювалися, а саме - витрат на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

"Це, в свою чергу, призвело до зростання вартості всієї електроенергії і, як наслідок, зростання тарифів для суб'єктів господарювання, які понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. В результаті таких дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 років завдано збитків у розмірі 18,87 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 18 вересня Апеляційна палата ВАКС дозволила заочно затримати для приводу в суд фігуранта справи "Роттердам +" Володимира Бутовського. Зазначимо, Бутовського підозрюють у зловживаннях при застосуванні так званої формули "Роттердам +", збитки від якої сягають майже 19 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, у вересні Солом'янський районний суд Києва дозволив затримати ще одного фигурната цієї справи - колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка.