ВАКС продолжил обязательства двум подозреваемым по делу "Роттердам+"

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Подозреваемых обвиняют в нанесении государству ущерба в размере 18,87 млрд грн

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) на два месяца продлил срок действия обязательств двум подозреваемым в организации формулы "Роттердам+". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

Так, суд обязал генерального директора "ДТЭК Сети" прибывать к следователю (детективу), прокурору и в суд по каждому требованию; сообщать детективу НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы.

Бывшему начальнику отдела управления энергетики НКРЕКУ продлили обязательства до 4 апреля 2020 года. Он также обязан придерживаться возложенных на него процессуальных обязанностей.

По версии следствия, представители группы частных теплогенерирующих компаний вступили в сговор с руководством НКРЕКУ для включения в тариф на электроэнергию, производили ТЭС этой группы, расходов, которые в действительности не осуществлялись, а именно - расходов на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

"Это, в свою очередь, привело к росту стоимости всей электроэнергии и, как следствие, к росту тарифов для субъектов, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате таких действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 годов нанесен ущерб в размере 18,87 млрд грн", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 сентября Апелляционная палата ВАКС разрешила заочно задержать для привода в суд фигуранта дела "Роттердам +" Владимира Бутовского. Отметим, Бутовского подозревают в злоупотреблениях при применении так называемой формулы "Роттердам +", убытки от которой составляют почти 19 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре Соломенский районный суд Киева разрешил задержать еще одного фигурната этого дела - бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.