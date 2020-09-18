ВАКС продовжив розслідування справи "плівок Вовка"

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив терміни розслідування справи за підозрою голови та суддів Окружного адміністративного суду Києва. Розслідування продовжено на 6 місяців - до 17 січня 2021 року.

Про це повідомили в прес-службі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Як зазначили в НАБУ, таким рішенням суд підтвердив статус підозрюваних у даній справі, в тому числі і глави ОАСК Павла Вовка.

Нагадаємо, НАБУ інкримінує суддям ОАСК захоплення влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя.

Як повідомляло РБК-Україна, Вовку повідомили про підозру ще в середині липня, проте сам він заперечує, що отримував підозра, оскільки був у відпустці.

Повідомлялося, що Вища рада правосуддя відмовився відсторонити Вовка від займаної посади, оскільки він так і не отримав статус підозрюваного.

Пізніше ВСП відмовився відсторонити ще п'ятьох суддів ОАСК - Володимира Келеберду, Євгена Аблова, Ігоря Качуру, Олексія Огурцова і Ігоря Погрібніченка.