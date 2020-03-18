ВАКС відмовився стягнути на користь держави заставу Альперіна

Вищий антикорупційний суд відмовився стягнути на користь держави 70 млн грн застави, внесені за одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Про це повідомляє РБК-Україна.

Суд в середу виніс рішення за клопотанням САП. Прокурори стверджували, що Альперін не виконує покладені на нього процесуальні зобов'язання, а значить внесену за нього заставу необхідно забрати на користь держави. Суд відмовив прокурорам САП у цьому клопотанні.

Нагадаємо, в кінці листопада суд заарештував Альперіна і призначив заставу в розмірі 70 млн гривень. До цього президент Володимир Зеленський назвав його "хрещеним батьком контрабанди в Україні". Дії Альперіна кваліфікують як створення злочинної організації та ухилення від сплати податків. На початку грудня підозрюваний вийшов на волю з СІЗО.

Також у розслідуванні журналістів говорилося, що голова Одеського окружного адміністративного суду Олег Глуханчук міг допомагати бізнесменові Вадиму Альперіну, вирішувати проблеми в судах. Суд, яким керує Глуханчук, регулярно фігурував у схемах з розмитненням товарів компаній, які контролював Альперін.