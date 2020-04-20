ВАКС відмовився арештовувати Микитася

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився арештовувати колишнього президента "Укрбуду" Максима Микитася у справі про зловживання нерухомістю Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на судове засідання.

Так, суд відмовив прокурору Спеціальної антикорупційної прокуратури в застосування до колишнього нардепа Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

При цьому Микитась протягом 5 днів так і не вніс застави у розмірі 100 млн гривень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВАКС стягнув з екс-нардепа Микитася 80 млн гривень за порушення умов виходу під заставу. Також до Микитася було застосовано запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень з покладенням певних обов'язків.

Як відомо, Микитася підозрюють в організації корупційної схеми по заволодінню нерухомістю в Києві. Йдеться про змову з колишнім командувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим. Підозрюють, що підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за НГУ, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир в центральній частині Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижчі.