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ВАКС залишив чиновницю Офісу президента під домашнім арештом

Новини » Суспільство     02.12.2019 - 18:03
ВАКС залишив чиновницю Офісу президента під домашнім арештом
Фото: Світлана Кондзеля в суді (court.gov.ua)

Прокуратура вимагала обрати Кондзеле запобіжний захід у вигляді утримання під вартою

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив керівницю однієї з головних департаментів Офісу президента Світлану Кондзелю під цілодобовим домашнім арештом. Про це повідомляє прес-служба ВАКС.

Відповідне рішення було прийнято судом в понеділок, 2 грудня, відхиливши, таким чином, апеляційну скаргу прокурорів, які потребують зміни запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"За результатами розгляду апеляційної скарги суд залишив у силі рішення слідчого судді Вищого антикорупційного суду, яким до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло цілодобово", - повідомили в ВАКС.

Нагадаємо, Світлану Кондзелю та її спільників звинувачують у вимаганні з фізичної особи 300 тисяч доларів за сприяння у призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України". Цей факт задокументували детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 12 листопада.

Під час судового засідання 15 листопада ВАКС обрав Кондзеле запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. На неї покладено ряд процесуальних обов'язків, у тому числі носіння електронного браслета.

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