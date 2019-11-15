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Суд відправив під домашній арешт чиновницю Офісу президента

Новини » Політика     15.11.2019 - 22:28
Суд відправив під домашній арешт чиновницю Офісу президента
Фото: Світлана Кондзеля (facebook com EidosUa)

Вона зобов'язана носити електронний браслет

Вищий антикорупційний суд застосував до керівниці одного з головних департаментів Офісу президента України Світлани Кондзели запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.

Крім того, на підозрювану покладено ряд процесуальних обов'язків, в тому числі носіння електронного браслету.

Відзначається, що прокурор САП наполягав на застосуванні до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 7,684 млн гривень застави.

"Питання щодо оскарження запобіжних заходів буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішень суду", - йдеться в повідомленні.

Раніше Вищий антикорупційний суд заарештував спільника чиновниці Офісу президента Світлани Кондзели, яку затримали у справі про підбурювання до надання хабаря за працевлаштування до наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Слідством встановлено, що посадовці вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, чиновниці ОП та її спільнику повідомили про підозру за статтями закінчений замах на шахрайство (заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі), а також закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вимоги посадовій особі, яка займає відповідальне становище, тобто вчинення злочинів (передбачені ч 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України).

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