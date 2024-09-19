ВАКС объявил нардепа Одарченко в международный розыск

Согласно данным Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), автомобиль народного депутата остался на месте, но в квартире проживает водитель. По словам последнего, Одарченко не было дома со вторника (17 сентября) и на связь он не выходит.

В том же числе, согласно данным пограничников, народный депутат официально границу не пересекал.

По словам прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Одарченко на записях НАБУ хвастался перед бывшим главой Агентства восстановлением Мустафой Найемом, что "решает все вопросы на таможне, на всех уровнях". В связи с этим есть подозрение, что нардеп мог использовать свои связи, чтобы сбежать из страны.

В последний день Одарченко оставил в автомобиле три своих мобильных телефона и попросил водителя поставить их на зарядку в квартире. Также он сказал ему, что в Верховную Раду доберется самостоятельно и вернется после заседания.

"Ходатайство о взыскании залога и изменения меры пресечения на более строгую будут рассмотрены 23 сентября 2024 года", - пишет НАБУ.

Дело Одарченко

21 ноября 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении Одарченко. Согласно данным правоохранительных органов, народный депутат предлагал взятку Найему в криптовалюте Bitcoin на сумму 50 тысяч долларов в обмен на содействие в выделении средств из фонда ликвидации последствий российской агрессии для ремонта зданий университета, где оставался ректором.

22 ноября суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 15 миллионов гривен, впрочем, Одарченко быстро его уплатил и вышел на свободу.