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Суд заочно арештував екс-міністра доходів і зборів Клименка

Новини » Політика    20.08.2019 - 11:18
Суд заочно арештував екс-міністра доходів і зборів Клименка
Фото: Олександр Клименко (УНІАН)

Суд задовольнив відповідне клопотання прокурорів 19 серпня

Печерський районний суд столиці заочно арештував колишнього міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури.

У відомстві нагадали, що Головна військова прокуратура ГПУ 21 квітня 2017 року завершила спеціальне досудове розслідування (заочне) кримінального провадження за підозрою колишнього голови ДФС (міністра доходів і зборів).

У ГПУ зазначили, що клопотання про арешт Клименка подавали неодноразово.

"Головною військовою прокуратурою неодноразово подавались до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і 19.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокурора та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - вказано у повідомленні.

"На теперішній час триває процес ознайомлення сторони захисту підозрюваного з матеріалами кримінального провадження… З метою затягування та зриву судового процесу адвокати підозрюваного вкотре самоусунулись від захисту підозрюваного та жодного разу не з’явились у судове засідання для захисту інтересів свого клієнта", - додали у ГПУ.

З метою дотримання прав підозрюваного і вимог КПК України суд залучив адвоката з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Нагадаємо, в липні ГПУ завершила спеціальне досудове слідство у кримінальному провадженні від 18 червня 2014 року по підозрою колишнього міністра доходів і зборів України Клименка та ще чотирьох осіб у вчиненні кримінальних злочинів.

Як писало РБК-Україна, генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що справу колишніх податківців часів екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка передається до суду.

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