В ВАКС почали досліджувати докази по справі екс-глави Госаудита

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) почав досліджувати докази по справі стосовно екс-голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в Facebook.

Як повідомляється, Гаврилову звинувачують у декларуванні недостовірної інформації.

"На засіданні, яке відбулось 16 грудня, розпочато дослідження доказів і досліджено 2,5 з 15 томів матеріалів, заявлених стороною обвинувачення", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що наступне засідання відбудеться о 10:00 у середу, 18 грудня.

Нагадаємо, 7 жовтня ВАКС прийняв рішення про закриття справи про незаконне збагачення екс-глави Госаудитслужбы Лідії Гаврилової. Колегія суддів ВАКС погодилася з позицією прокурора САП і постановила закрити кримінальне провадження в частині, що стосується звинувачення по 3 ч. ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), у зв'язку з визнанням неконституційним зазначеної норми Кримінального кодексу України.

Крім того, раніше планувалося, що ВАКС розгляне справу стосовно колишньої голови Госаудитслужбы Лідії Гаврилової, яку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні. Екс-главу Госаудитслужбы звинуватили в приховуванні майна загальною вартістю 7,5 млн гривень.