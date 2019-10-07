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ВАКС закрив справу про незаконне збагачення екс-голови Держаудитслужби

Новини » Політика    07.10.2019 - 15:21
ВАКС закрив справу про незаконне збагачення екс-голови Держаудитслужби
Фото: Лідія Гаврилова (УНІАН)

Утім екс-голова продовжує обвинувачуватись в умисному недостовірному декларуванні

Вищий антикорупційний суд прийняв рішення про закриття справи про незаконне збагачення екс-голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомляється, колегія суддів Вищого антикорупційного суду під час розгляду питання про можливість призначення до розгляду обвинувального акту стосовно Гаврилової погодилась з позицією прокурора САП та постановила ухвалу про закриття кримінального провадження у частині, що стосується обвинувачення за ч. 3 ст. 368-2 КК України (незаконне збагачення), у зв’язку з визнанням неконституційною вказаної норми Кримінального кодексу України.

Утім, як сказано у повідомленні, екс-голова Держаудитслужби продовжує обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України (умисне недостовірне декларування).

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, планувалося, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розгляне справу щодо колишньої голови Державної аудиторської служби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні. Екс-главу Держаудитслужби викрили на приховуванні майна загальною вартістю 7,5 млн гривень.

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Новини України антікоррупційний судЛідія Гаврилова
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