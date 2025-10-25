ВАКС конфисковал более 400 млн гривен у бывшего министра МВД времен Януковича

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о наложении санкций на бывшего министра внутренних дел времен Виктора Януковича Виталия Захарченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственного бюро расследований.

Детали дела

Как сообщили в ГБР, решением суда в доход государства взыскано шесть объектов недвижимости, среди которых:

две квартиры в Киеве,

корпоративные права,

денежные средства на банковских счетах.

Общая стоимость конфискованного имущества превышает 400 млн гривен.

Санкции применены в соответствии с пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях" - как мера, направленная на недопущение использования активов лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Дело Захарченко

Виталий Захарченко является фигурантом нескольких уголовных производств, которые расследует Государственное бюро расследований. Часть из них уже передана в суд.

Бывшему министру инкриминируют государственную измену, создание преступной организации, организацию тяжких преступлений против участников Революции Достоинства, а также легализацию доходов, полученных преступным путем.

После Революции достоинства он бежал в Россию, где распространял российскую пропаганду и оправдывал агрессию против Украины.

Бывший чиновник публично поддерживал оккупацию украинских территорий, за что в 2021 году против него ввели санкции (действуют до 2034 года).

По данным Государственного бюро расследований, в 2022 году Захарченко пытался склонить украинских чиновников к сотрудничеству с врагом, обещая высокие должности в оккупационных органах власти.

В рамках этих расследований следователи ГБР арестовали имущество экс-чиновника на более 1,4 млрд гривен. Работа по взысканию остальных активов продолжается.

По данным следствия, Захарченко находится в международном розыске и скрывается на территории России.