ВАКС не має права розглядати апеляцію НАБУ і САП по справі Бахматюка, - юристи

Апеляційна палата ВАКС не має права розглядати і задовольняти скаргу НАБУ і САП на рішення Печерського суду про закриття справи VAB банку.

Про це заявили в Інституті держави й права імені В. М. Корецького, Асоціації адвокатів України, та інші провідні фахівці в галузі права.

Так, в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України вважають, що посадові особи "Віейбі Банку" і НБУ діяли виключно в межах норм законодавства, чинних на той період, а постанову слідчого про закриття кримінального провадження вважається офіційним остаточним рішенням, прийнятим від імені держави Україна щодо цих фактів.

"НАБУ і САП взагалі не є стороною в цьому провадженні і не можуть подавати апеляції", - зазначили в Інституті.

Старший партнер адвокатського об'єднання "Тимошенко і партнери" Володимир Тимошенко зазначає, що неодноразове закриття/відкриття кримінального провадження та його відновлення є порушенням загальних стандартів прав людини.

"Ключовим для розуміння суті порушення є незаконність самого постанови Касько. Апеляційна палата ВАКСУ не має права приймати до апеляційного розгляду з порушенням підсудності. Вихід за ці межі підсудності ВАКС, які в такому випадку є безсумнівним, суперечить загальним засадам кримінального провадження та вимогам ст. 6 ЄКПЛ (право людини на справедливий суд) ", - зазначив юрист.

Адвокат Євген Солодко з юридичної фірми "Sayenko Kharenko" також вважає, що безконтрольне відкриття та закриття кримінального провадження - безпосереднє порушення загальних стандартів прав людини.

"Враховуючи незаконність постанови прокурора Касько, де-юре НАБУ ніколи і не повинно було здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні. Оскарження ж відповідної постанови Печерського суду взагалі не передбачено законом. "На мою думку, судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду вийшли за межі своїх повноважень, прийнявши рішення про прийняття до провадження апеляційних скарг боку працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національного антикорупційного бюро України. За результатами встановлення відповідних обставин, уповноважені особи, які вчинили відповідне порушення можуть бути притягнуті до дисциплінарної чи кримінальної відповідальності ", - резюмує Солодко.

Старший партнер FCLEX юрист Юрій Іващенко заявляє, що рішення суду про закриття справи було законним, оскільки це є повноваженням саме Печерського районного суду, оскільки оскаржуються дії саме генерального прокурора - не як процесуального керівника у виробництві, а як особи, що має за законом за статусом скасовувати незаконні постанови, які раніше були прийняті підлеглими прокурорами

Своєю чергою, президент Асоціації адвокатів України Зоя Ярош зазначає, що оскільки рішення суду винесено після початку роботи Вищого антикорупційного суду слідчим суддею Печерського районного суду, тому судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду не мають права розглядати апеляційну скаргу, оскільки апеляційні скарги на постанови слідчих суддів Печерського районного суду м Києва повинні подаватися в Київський апеляційний суд.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва визнав відновлення справи VAB банку заступник генпрокурора Віталієм Каськом незаконним, Генпрокуратура скасувала цю постанову. Однак НАБУ і САП відмовилися його виконувати і подали апеляційну скаргу в Апеляційну палату ВАКС.

Справа проти Писарука і Бахматюка було відкрито через нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням - їх отримали вкладники банку. Крім того, Олег Бахматюк сам запропонував державі повернути до бюджету 8 млрд боргів, однак відповіді на свою пропозицію від НБУ так і не отримав.