Вакарчук заявив, що не планує підтримувати когось із кандидатів у президенти

Вакарчук виключив можливість підтримки будь-кого з кандидатів через обіцянки або вигоди

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что не планирует поддерживать ни одного из кандидатов в президенты на выборах в марте. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ZIK.

Он отметил, что не будет поддерживать кандидатов из-за обещаний или выгод.

"Я исключаю сам факт того, что из-за каких-то политических наслаждений, дивидендов, выгод, я мог бы начать разговор о поддержке кого-либо", - сказал Вакарчук.

Он отметил, что каждый из избирателей должен принять решение осознанно.

"Сейчас очень важно вооружить избирателя возможностью сделать осознанный выбор, а затем защитить его. Защитить политически. Не только новые люди в политике будут определять судьбу страны, но и возможность людей контролировать политиков", - добавил Вакарчук.

Напомним, ранее сообщалось, что фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук может поддержать Петра Порошенко на выборах президента в марте этого года.