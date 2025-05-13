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Вакансии с жильем: где украинцам предлагают работу с бесплатным проживанием

Фото: работу с проживанием предлагают в сфере торговли и обслуживания (GettyImages)
Автор: Анна Березина

Хотите работать и не платить за квартиру? Многие украинские работодатели предлагают вакансии с бесплатным жильем. Это будет особенно актуально для соискателей, готовых к переезду. Больше всего работы с проживанием можно найти в сфере обслуживания, торговли, сельского хозяйства, производства и строительства.

Подробнее о вакансиях с бесплатным жильем – в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Где больше всего работы с жильем?
  • Какие условия предлагают?
  • Как найти работу с проживанием?

В каких отраслях больше всего вакансий с жильем

За первые четыре месяца 2025 года в базе данных Государственной службы занятости (ГСЗ) насчитывалось около 2 тысяч актуальных вакансий с предоставлением жилья.

Как рассказали в ГСЗ в комментарии РБК-Украина, работу с проживанием  предлагают для врачей, трактористов-машинистов сельскохозяйственного производства, монтажников-сборщиков металлопластиковых конструкций, операторов машинного доения, продавцов продовольственных товаров, подсобных рабочих, водителей, грузчиков, швей, поваров, электрогазосварщиков, электриков участка и т.д.

Лидерами по числу таких предложений стали Львовская, Киевская области и столица.

В целом можно выделить несколько сфер рынка труда, где чаще всего работникам предлагают бесплатное проживание:

  • Сфера обслуживания. Гостиницы, рестораны, туристические базы активно предлагают жилье для своего персонала, включая горничных, администраторов, поваров и официантов. Особенно это распространено в туристически привлекательных регионах.
  • Сельское хозяйство. Фермерские хозяйства часто обеспечивают проживанием работников на постоянной или сезонной основе.
  • Производство. Некоторые промышленные предприятия, особенно расположенные за пределами крупных городов, предоставляют общежития для своих рабочих.
  • Строительство. Вахтенный метод работы на строительных площадках почти всегда предполагает бесплатное проживание для сотрудников.
  • Охрана. Охранные компании на определенных объектах могут предлагать жилье своим работникам.
  • Домашний персонал. Вакансии нянь и сиделок с проживанием.

Условия проживания и работы

В большинстве случаев, когда работодатель указывает в вакансии опцию "с жильем", это означает, что проживание предоставляется работнику бесплатно.

Однако иногда может идти речь о символической плате или оплате коммунальных услуг. Также проживание может предоставляться только в течение определенного периода, например, если работа вахтовым методом или сезонная.

Жилье может предоставляться в разных форматах: общежития, гостиничные номера, квартиры. Условия проживания могут варьироваться от отдельной комнаты до проживания с другими работниками.

Так, по вакансии дорожного мастера в Одесскую область на строительство автодорог предлагают следующие условия проживания: койко-место в комнате на 2 человека в общежитии предприятия, а также 3-разовое питание.

Скриншот dcz.gov.ua

Зарплата – 30 тыс. грн, 5 дневная рабочая неделя. Требования: квалифицированный работник с опытом от 1 года, знание работы с проектной документацией и асфальтоукладчиком.

Комплектовщикам на склад в Киевской области для работы вахтовым методом предоставляют бесплатное общежитие.

Скриншот robota.ua

Обеспечивают спецодеждой, бесплатными обедами и организуют проезд к месту работы на служебном транспорте, проводят обучение. Зарплата – 35 тыс. грн, работа на электротележке со сканером.

В загородный комплекс отдыха под Киевом ищут горничную с проживанием на территории комплекса не менее месяца. В обязанности будет входить сдача домов в аренду, уборка домов, стирка белья, уход за приусадебной территорией и т.д. Зарплата – 30-35 тыс. грн.

Скриншот Work.ua

Сеть супермаркетов в Киеве ищет продавца в мясной отдел за прилавком. Зарплату предлагают на уровне 20-24 тыс. грн. В вакансии указано, что иногородним предлагают помощь с жильем, также обеспечивают бесплатным питанием.

Скриншот robota.ua

В Днепропетровской области предлагают вакансию врача-физического терапевта для проведения реабилитационных мероприятий (обследование, консультирование, массаж, упражнения). Предоставляют бесплатное жилье – комната в общежитии. Зарплата – 20,15 тыс. грн.

Скриншот dcz.gov.ua

Как искать работу с жильем: советы

Для поиска работы с бесплатным проживанием стоит использовать специальные фильтры на кадровых порталах или выбирать определенные разделы.

В Государственной службе занятости рассказали, что все желающие могут просмотреть варианты вакансий с предоставлением жилья на "Едином портале вакансий" в разделе "Вакансии с жильем".

Скриншот dcz.gov.ua

Платформы поиска работы (Robota.ua, Work.ua) имеют специальные фильтры, которые позволяют отсортировать вакансии по запросам "с жильем" или "с бесплатным проживанием".

При подготовке материала использовались: комментарий Государственной службы занятости для РБК-Украина, данные Единого портала вакансий и сайтов Robota.ua, Work.ua.

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