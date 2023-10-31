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В Узбекистане впервые к тюремному заключению приговорили боевика "ДНР"

Узбекистан, Вторник 31 октября 2023 16:41
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В Узбекистане впервые к тюремному заключению приговорили боевика "ДНР" Фото: Иллюстративное фото (Scott Olson/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В Ташкентской области к пяти годам лишения свободы приговорили 38-летнего узбекистанца. Он воевал в рядах боевиков "ДНР" против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на узбекистанскую службу "Радио Свободы".

Издание пишет, что суд в Узбекистане признал Ильдара Хайрулина виновным в наемничестве.

Согласно документам следствия, уроженец Юкоричирчикского района в 2014-2015 годах в Украине участвовал в боевых действиях против государственных вооруженных сил. До этого Узбекистан заявил, что не признает независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР" и выступает за территориальную целостность Украины.

Какие доказательства представили суду

Следователь в качестве доказательства преступления привел профиль, открытый на имя Ильдара Хайрулина на сайте "Миротворец". Отмечается, что заключение экспертизы по портретизации подтвердило, что человек, который изображен на фотографиях в военной форме и с оружием в руках, действительно является Ильдаром Хайрулиным.

Кроме того, в мобильном телефоне Хайрулина были обнаружены скриншоты, подтверждающие выдвинутое против него обвинение, которые впоследствии были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Это первый приговор в Узбекистане

Издание пишет, что это первый известный случай вынесения приговора гражданину Узбекистана за участие в боевых действиях на территории Украины.

Власти Узбекистана ранее предупреждали, что граждане, участвующие в войне против Украины, могут быть привлечены к ответственности и лишены свободы на срок до 5 лет.

Воевавших против Украины наемников задерживали не только в Узбекистане

В мае Первомайский районный суд Бишкека приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Кыргызстана за участие в войне против Украины в составе террористической группировки "ЛНР".

Уже в августе Нарынский областной суд в Кыргызстане арестовал на два месяца местного жителя. Ранее он воевал против Украины в составе ЧВК "Вагнера".

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