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"Вагнеровцев" нет. Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Фото: Сергей Череватый, представитель Восточной группировки войск ВСУ (Армияinform.com.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российское военное руководство удерживает мощную группировку на Бахмутском направлении. В то же время "вагнеровцев" уже нет.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"На сегодняшний день на Бахмутском направлении "вагнеровцев" нет. Там есть вражеская группировка достаточно мощная - до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", - рассказал Череватый.

Как отметил спикер Восточной группировки войск, на направлении воюют:

  • десантники;
  • пехотные подразделения;
  • войска терробороны;
  • боевой армейский резерв, так называемый "Барс";
  • части подразделений небольших НДП.

По словам Череватого, для Украины конфликт между разными сегментами вражеских войск очень на руку, поскольку "неудачи никто не хочет делить, только победы".

Чистки в русской армии

После неудачной попытки мятежа в России в вооруженных силах врага начались масштабные чистки. Некоторые Telegram-каналы сообщают о том, что следствие в течение нескольких последних дней отрабатывает руководство органов военного управления и командиров частей.

Соответствующие чистки могут негативно повлиять на врага в Украине, поскольку ФСБ, вероятно, начнет "вставлять палки в колеса" Министерству обороны России.

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