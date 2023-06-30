"Вагнеровцев" нет. Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

"На сегодняшний день на Бахмутском направлении "вагнеровцев" нет. Там есть вражеская группировка достаточно мощная - до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", - рассказал Череватый.

Как отметил спикер Восточной группировки войск, на направлении воюют:

десантники;

пехотные подразделения;

войска терробороны;

боевой армейский резерв, так называемый "Барс";

части подразделений небольших НДП.

По словам Череватого, для Украины конфликт между разными сегментами вражеских войск очень на руку, поскольку "неудачи никто не хочет делить, только победы".

Чистки в русской армии

После неудачной попытки мятежа в России в вооруженных силах врага начались масштабные чистки. Некоторые Telegram-каналы сообщают о том, что следствие в течение нескольких последних дней отрабатывает руководство органов военного управления и командиров частей.

Соответствующие чистки могут негативно повлиять на врага в Украине, поскольку ФСБ, вероятно, начнет "вставлять палки в колеса" Министерству обороны России.