"Вагнеровцев" нет. Череватый рассказал о ситуации на Бахмутском направлении

Российское военное руководство удерживает мощную группировку на Бахмутском направлении. В то же время "вагнеровцев" уже нет.
Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина.
"На сегодняшний день на Бахмутском направлении "вагнеровцев" нет. Там есть вражеская группировка достаточно мощная - до 50 тысяч, более 300 танков, более 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", - рассказал Череватый.
Как отметил спикер Восточной группировки войск, на направлении воюют:
По словам Череватого, для Украины конфликт между разными сегментами вражеских войск очень на руку, поскольку "неудачи никто не хочет делить, только победы".
После неудачной попытки мятежа в России в вооруженных силах врага начались масштабные чистки. Некоторые Telegram-каналы сообщают о том, что следствие в течение нескольких последних дней отрабатывает руководство органов военного управления и командиров частей.
Соответствующие чистки могут негативно повлиять на врага в Украине, поскольку ФСБ, вероятно, начнет "вставлять палки в колеса" Министерству обороны России.
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