ua ru
Чт, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как чистки в российской армии повлияют на войну в Украине: мнение экспертов

Новина українською →
Четверг 29 июня 2023 19:27
Как чистки в российской армии повлияют на войну в Украине: мнение экспертов Фото: как чистки в российские армии повлияют на войну в Украине (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко, Сергей Пышкин
Эксперт: Александр Мусиенко, Александр Коваленко

Чистки в российской армии могут негативно повлиять на оккупантов в Украине. ФСБ вероятно начнет "вставлять палки в колеса" Министерству обороны России.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Суровикина сливают. Куда исчез "генерал Армагеддон" и повлияют ли разборки в РФ на войну"

Как отмечал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, чистки негативно повлияют на российских оккупантов, которые воюют на территории Украины. По его словам "верхушка" будет вынуждена больше заниматься внутренними вопросами, а замена генералов ни в коем случае не сказывается хорошо на управлении войсками.

"В-третьих, мы впервые в истории России будем наблюдать усиление силового крыла Минобороны, а не ФСБ. И ФСБ-шникам это не будет нравиться, они будут входить в конфликтные ситуации и делать так, чтобы Минобороны терпело неудачи в Украине. Будут подставлять разными способами", - считает он.

В то же время военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко имеет менее оптимистичные взгляды на этот счет. По его мнению, внутренние события в России не относятся к зоне боевых действий.

"Все это не влияет на систему управления, не влияет на систему обеспечения, не влияет на ход событий в зоне боевых действий. Разве что как частично деморализующий и демотивирующий фактор может влиять. Но на сегодняшнем уровне глобального эффекта не будет", - рассказал Коваленко.

Чистки в русской армии

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, в вооруженных силах России начались масштабные чистки. Отдельные Telegram-каналы отмечают, что следствие уже несколько дней отрабатывает руководство органов военного управления и командиров частей. Между тем Валерий Герасимов пока формально сохраняет свою должность, однако не имеет отношения к вопросам, связанным с войной в Украине.

Детальнее о попытке Пригожина и "вагнеровцев" дойти до Москвы - читайте в материале агентства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
ВСУ под Бахмутом перехватили инициативу и ведут наступление широким фронтом, - Генштаб
DAILY
Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Иранский оппозиционер Вахид Бехешти: Без Путина режим в Иране падет