Фирмы Пригожина даже после бунта получили от Кремля госконтракты, - СМИ

Фирмы, подконтрольные главарю ЧВК "Вагнера" Евгению Пригожину, даже после неудачного бунта получили государственные заказы. Сумма госконтрактов составляет не менее 2 млрд рублей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Агентство".

По данным расследования, Пригожину удалось не лишиться больших заказов на горячие обеды для школьников в подмосковных городах. Так, администрация Мытищ заплатит 705 млн рублей компании "Социальное питание "Центр"", администрация Красногорска - 935 миллионов рублей компании "Продфудсервис". Все эти компании принадлежат "повару Путина".

Также Пригожин продолжил работу с детским лагерем "Артек". За питание детей в 2023 году ему заплатят 260 млн рублей. Компании главаря "вагнеровцев" получили госконтракты на поставку питания нескольким больницам Москвы и Московской области.

Ранее российский диктатор Владимир Путин подтверждал, что фирмы Пригожина поставляют питание для военных. Информация об этих госконтрактах засекречена.

Издание отмечает, что таким образом Кремль, вероятно, сохранил схему неявного финансирования операций ЧВК "Вагнера" в Африке.

Кроме того, сам Пригожин в письме министру обороны РФ Сергею Шойгу признавал, что схема финансирования операций ЧВК "Вагнера" в Африке через госконтракты существует. Он отмечал, что с 2006 года через его фирмы прошло 147 млрд рублей.

По данным издания The Wall Street Journal, компании, связанные с ЧВК "Вагнера", с 2014 по 2022 год получили госконтракты в РФ на более 5 млрд долларов (более 400 млрд рублей). А пропагандист Дмитрий Киселев в эфире программы "Вести недели" назвал еще большую сумму - 1,7 трлн рублей.

Бунт Пригожина

Напомним, в 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что собирается "разобраться с беззаконием" в России, поэтому со своими наемниками "пошел на Москву". Боевики зашли в Ростов, Воронеж и даже дошли до Липецкой области, но на этом все закончилось.

После неудачной попытки бунта Пригожин заявил, что отводит своих наемников, а сам уезжает в Беларусь.

По состоянию на начало августа известно, что в Беларуси уже находятся более 5 тысяч "вагнеровцев". Где сам Пригожин - пока точно неизвестно.

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