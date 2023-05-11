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"Вагнеровцы" сбежали первыми. CNN узнало подробности разгрома бригады РФ под Бахмутом

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Наемники ЧВК "Вагнера" первыми сбежали со своих позиций в Бахмуте во время контратаки украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как рассказал изданию украинский военный, первыми покинувшими один из районов Бахмута были боевики ЧВК "Вагнера". Хотя ранее командир группы наемников Евгений Пригожин заявил, что сначала с поля боя скрылись регулярные российские войска.

По словам украинского командира первого батальона 3-й десантно-штурмовой бригады, пока "вагнеровцы" оставили свою позицию на юго-запад от города Бахмут, войска 72-й бригады российской армии остались и воевали.

Украинец рассказал, что его подчиненные применили HIMARS против российской пехоты, собиравшейся для усиления позиций. Он добавил, что солдаты РФ капитулировали только после попадания в окружение.

Также, по его подсчетам, погибли не менее 200-300 русских солдат.

Бегство 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин во время своего видеообращения заявил о побеге 72-й мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута. Позже наши воины подтвердили эту информацию.

"Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и оставшихся там 500 трупов россиян - соответствует действительности", - отметили военные.

Как заявили в бригаде, за двое суток наши воины ликвидировали 64 оккупанта и еще 87 на тот момент были "на полпути к гибели". Также были уничтожены несколько складов боеприпасов врага, минометы и ряд БМП.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ВСУ показали видео, снятое во время штурма позиций 72-й мотострелковой бригады ВС РФ под Бахмутом. В ходе операции наши воины ликвидировали 13 оккупантов.

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БахмутВойна России против УкраиныВагнеровцы