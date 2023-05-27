"Вагнеровцы" выходят из Бахмута. В Британии спрогнозировали дальнейший сценарий

Британская разведка напоминает, что 25 мая 2023 года основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что начат вывод его сил из Бахмута и передача позиций Министерству обороны России, которое продлится до 1 июня 2023 года.

"Заместитель министра обороны Украины также подтвердила ротацию "Вагнера" в окрестностях города. По состоянию на 24 мая 2023 силы так называемой "Донецкой народной республики" (ДНР), вероятно, вошли в город, чтобы начать разминирование", - допускают в разведке Британии.

Там обратили внимание, что в последние недели части 31-й бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ) России, вероятно, переместились из района Сватово-Кременная для усиления флангов Бахмута.

"Украинские силы заняли 20 квадратных километров на флангах Бахмута по состоянию на 16 мая 2023 года. Ротация сил "Вагнера", вероятно, будет продолжаться контролируемыми фазами, чтобы предотвратить обвал в ячейках вокруг Бахмута", - считают британцы.

В разведке Британии считают, что, несмотря на вражду Пригожина с Минобороны России, "вагнеровцы", вероятно, будут использованы для дальнейших наступательных операций на Донбассе после возобновления своих сил.

Бои за Бахмут и вывод "вагнеровцев"

Напомним, на этой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы "начали выход" из Бахмута.

По его словам, "вагнеровцы" передают регулярной российской армии контроль над Бахмутом, а сами якобы пойдут в тыловые районы "на восстановление".

Впрочем, как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, Пригожин может прибегнуть лишь к демонстративному выводу определенного количества своих наемников, но о полном выходе вряд ли идет речь, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".

Поэтому это больше напоминает фарс, позволяющий Пригожину сбежать "победителем" из Бахмута.

Но, несмотря на победные реляции россиян, оборона Бахмута украинскими Силами обороны продолжается на юго-западных окраинах города.

Аналитики отмечают, что динамика боев за Бахмут меняется в пользу Украины, поэтому Пригожин поспешил передать фронт регулярной российской армии, чтобы не связываться с будущим поражением РФ.

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