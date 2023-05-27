ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом: карты боев от ISW

Вооруженные силы Украины получили инициативу под Бахмутом и теперь могут начать новый этап операций вокруг города.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная 26 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 25 мая, показывают, что российские войска, вероятно, незначительно продвигались к северу от Новоселовского (16 км к северо-западу от Сватового).

В Генштабе Украины сообщили, что 26 мая российские войска провели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки Харьковской области (13 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки Луганской области (12 км южнее Кременной).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются захватить позиции на купянском направлении для дальнейших наступательных действий. Маляр также заявила, что российские войска провели 24-часовую тактическую паузу в Кременной районе.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска вели наступательные операции вдоль восточного берега реки Жеребец в Кременной и к югу от Кременной в районе Серебрянского леса.

Глава Северодонецкой военной администрации Украины Александр Стрюк заявил, что российские войска все еще сохраняют большое военное присутствие в районе Северодонецка. Стрюк добавил, что российские войска не отвлекают свои подразделения в Луганской области для усиления российско-украинской международной границы после рейда проукраинской России в Белгородской области.

Бои на Донбассе

Продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по оказанию помощи на месте в Бахмуте.

Российские "военкоры" утверждают, что украинские силы провели успешные контратаки вблизи Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута) и Клищиевки (7 км юго-западнее Бахмута). Известный военкор утверждал, что украинские контратаки вблизи Орехово-Василовки привели к тому, что подразделения частной военной компании "Ветераны" отступили к километру от своих позиций в этом районе.

Военные блоггеры утверждали, что украинские силы захватили возвышенности вдоль трассы Е40 (Бахмут – Славянск) близ Орехово-Василовки и что в этом районе продолжаются бои. Один из них утверждал, что украинские силы продвинулись к Клищиевке и пересекли канал Северский Донец, возможно, угрожая оцепить населенный пункт и заставить российские войска отступить на восток.

Однако геолокационные кадры, опубликованные 24 и 25 мая, показывают, что российские войска, вероятно, восстановили ограниченные позиции западнее Клищиевки. Ранее ISW оценивало, что российским силам может быть трудно заменить силы Вагнера в Бахмуте, а успешные ограниченные и локализованные украинские контратаки, вероятно, усложнят их способность это сделать.

Уменьшение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщения о продолжающейся операции по оказанию помощи на месте, вероятно, предоставят украинским силам в этом районе инициативу начать новый этап операций вокруг города, если они этого захотят.

26 мая российские войска продолжили ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Красногоровки (неизвестно, северо-юго-западнее Авдеевки – Красногоровка) и Марьинки (27 км юго-западнее Авдеевки).

Российский военный блоггер утверждал, что русские войска вели штурм на юго-западных подступах к Авдеевке и близ Новокалинового (12 км к северо-западу от Авдеевки). В Пограничной службе Украины сообщили, что российские войска применили химическое оружие в районе Авдеевки, но не уточнили, какое именно.

25 мая российские войска разрушили дамбу к западу от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 25 мая, показывают, что российский удар разрушил дамбу Карловского водохранилища вблизи Карловки (19 км к западу от Авдеевки), повлекшие наводнение ниже по течению. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска нанесли удар по дамбе ракетой С-300.

Глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко заявил, что разрушение дамбы грозит затоплением районов возле Галицыновки (22 км к западу от Авдеевки) и Желаного (24 км к северо-западу от Авдеевки).

Российские источники утверждали, что украинские силы использовали дорогу через водохранилище для поддержки материально-технического обеспечения в направлении Песков (9 км юго-западнее Авдеевки), и что дальнейшее наводнение может повлиять на Курахово (38 км юго-западнее Авдеевки) и Красногоровку ( 22 км юго-западнее Авдеевки), что еще больше нарушит украинское материально-техническое обеспечение в площади. Известный российский "военкор" утверждал, что наводнение не нанесет критического ущерба украинской логистике.

26 мая российские войска не проводили подтвержденных наземных атак на западе Донецкой области.

"Южная ось"

Российские войска продолжали наносить авиаудары по украинским позициям на юге Украины. Украинское Южное оперативное командование сообщило, что российские войска выпустили три КАБ-500 (вариант ФАБ-500) по Бериславскому району Херсонской области. Российский военкор заявил, что российские войска обстреляли Пологовский район Запорожской области бомбами ФАБ-250/500.

Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли удары по оккупированным Россией Бердянску и Мелитополю в Запорожской области 25 и 26 мая. Геолокационное изображение, опубликованное 25 мая, показывает последствия неуточненного удара по Бердянску.

Украинские чиновники сообщили о шести взрывах на складах боевой техники и топлива в Бердянске. Российские источники также утверждали, что в Бердянске произошло несколько взрывов, а другие утверждали, что украинские силы нанесли удар. Связанный с Кремлем военный блоггер утверждал, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю 26 мая, но не предоставил визуальное подтверждение этого утверждения.

Ситуация на фронте 26 мая

Согласно сведению Генштаба ВСУ, 26 мая на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях произошло 18 боевых столкновений.

К утру этого дня общие потери россиян с начала полномасштабного вторжения составили 205 720 военных. За последние сутки ВСУ уничтожили 460 окупантов, 25 артсистем и самолет.

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