"Вагнеровцы" в Беларуси: Наев ответил, есть ли угроза наступления врага с севера

"В настоящее время в полосе ответственности Северной группировки войск непосредственной угрозы наступательных действий наземных сил для Украины со стороны Беларуси и России нет. Однако, в случае роста уровня угроз, предусмотрено наращивание сил и средств, а также другие практические меры по повышению оборонных способностей группировки", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Наев отметил, что украинская разведка не прекращает свою работу по получению информации. При этом отслеживать действия врага помогают и иностранные партнеры.

По его словам, командование постепенно увеличивает оборонные возможности на северном направлении и занимается повышением навыков личного состава.

"Личный состав слажен, а командиры знают, как правильно управлять подчиненными и как поступать в случае необходимого усиления", - уточнил Наев.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Отметим, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин вместе со своими наемниками совершил провальную попытку госпереворота в России.

Но "вагнеровцы" смогли избежать наказания, в Кремле дали им шанс "уйти в Беларусь". Недавно о приезде в РБ Пригожина заявлял белорусский диктатор Александр Лукашенко.

При этом в СМИ начала появляться информация об оборудовании лагерей для "вагнеровцев" в Беларуси. Информации о том, что они уже находятся на территории страны, пока нет.

Напомним, сегодня на заседании Ставки верховного главнокомандующего генералу Валерию Залужному и Наеву поручили усилить северное направление на фоне возможного перемещения "вагнеровцев" в Беларусь.