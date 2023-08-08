"Вагнеровцы" в Беларуси будут имитировать подрывную деятельность вблизи Украины, - ЦНС

Что известно

По информации от подполья на границе с Украиной, в населенном пункте Зябровка в Беларуси, строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнера".

"В дальнейшем планируется их применение для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью", - заявили в ЦНС.

При чем здесь Европа

В Центре нацсопротивления объясняют, что в то же время сохраняется высокая вероятность применения ЧВК "Вагнера" для имитации деятельности в рамках поддержки информационной операции РФ и Беларуси по давлению на страны населения Европы.

Цель такой кампании заключается в том, чтобы заставить страны Европы уменьшать поддержку Украины.

На первичном этапе в рамках такой информационной операции происходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнера" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники отмечают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.