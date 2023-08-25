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"Вагнеровцы" в Беларуси активизировались после пропажи Пригожина? Что говорят пограничники

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Исчезновение главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина не повлияло на деятельность боевиков, находящихся в Беларуси. Также не зафиксирована их активность на границе с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он прокомментировал пребывание боевиков ЧВК "Вагнера" в Беларуси и объяснил, сказалось ли исчезновение Пригожина на активности "вагнеровцев" на украинско-белорусской границе.

"На нашей границе в целом ситуация по-прежнему контролируемая. Мы не фиксировали каких-то непонятных действий. Но по поводу пребывания наемников в Беларуси, то еще до 23 августа, до тех событий, которые произошли на России, мы фиксировали, что количество наемников в Беларуси уменьшается. Незначительно, но постепенно количество "вагнеровцев" шло на понижение. И с 23 числа их количество также продолжает уменьшаться", - сказал спикер.

При этом Демченко считает, что после событий в России "надо относиться по-другому к нахождению наемников в Беларуси".

По его словам, боевики "Вагнера" уезжали в Россию, в том числе под видом предоставления "отпусков". Но потом они не возвращались в Беларусь.

Пригожин погиб?

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и командиры его ЧВК. В России пока официально не подтвердили его смерть.

 

СМИ предполагают, что самолет могли взорвать или сбить системами ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не имеет отношения к инциденту с самолетом.

При этом мониторинговая группа "Білорускі Гаюн" пока не фиксирует вывод боевиков "Вагнера" из Беларуси. Но спутниковые снимки подтверждают, что с начала августа лагерь "вагнеровцев" в Беларуси начали демонтировать.

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