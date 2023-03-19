"Вагнеровцы" безуспешно пытались прорвать украинскую оборону в Бахмуте: пятеро стали "двухсотыми"

Сообщается, что за прошедшие сутки пограничники отбили четыре вражеских штурма на Бахмут.

"Отряды ЧВК "Вагнера" планировали незаметно приблизиться к опорным пунктам и прорвать рубеж обороны. Однако почувствовали сосредоточенный огонь от наших защитников. Оккупанты разбежались по руинам: 5 из них уже никуда никогда не побегут, 9 ранены", - добавляют в ДПСУ.

Недавно пограничники показали, как уничтожили расчет гранатомета россиян в Бахмуте.

Кроме того, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый отмечал, что захватчики тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута.

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