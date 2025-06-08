Беременная среди раненых. РФ ударила дроном по Сумской области

Сегодня ударный дрон, вероятно, "Ланцет", ударил по территории Недригайловской общины в Роменском районе.

В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших - беременная. Также повреждены машины, магазины. На месте работают все соответствующие службы.



Фото: россияне атаковали Сумскую область дроном (t.me/Sumy_news_ODA)



По данным Сумской ОВА, сегодня утром враг также нанес удары по Есманской общине. Оккупанты применили реактивные системы залпового огня и FPV-дроны. В результате атаки ранен один человек, вспыхнули дома.

Напомним, что ситуация в Сумской области в последнее время обострилась. На приграничных территориях продолжаются бои. Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.