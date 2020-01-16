Ваган Симонян розкрив свої плани щодо розвитку вірменської громади Одеси

Одеський бізнесмен Ваган Симонян — кандидат на пост глави міської вірменської громади. Ось уже багато років він є одним з найактивніших її представників, задіяним у багатьох напрямках. Голова бізнес-клубу, член правління благодійного фонду ім. Св. Григорія Просвітителя, член правління релігійної громади Вірменської апостольської церкви — все це Ваган Симонян. Одеса, між тим, знає його як успішного бізнесмена, власника підприємств у багатьох сферах: туристичній, фінансовій, рекламної, сільськогосподарської. Поєднуючи бізнес і таке серйозне суспільне навантаження, він не прагнув претендувати на новий пост, проте пішов назустріч численним проханням шановних членів громади. З підтримкою ініціативної групи, яка висунула його, кандидат має намір дати громаді нового потужного імпульсу розвитку.

Основні пункти програми Вагана Симоняна - консолідація і діджиталізація

Програма, з якою пан Симонян йде на вибори, є насиченим списком цілей і конкретних заходів по їх досягненню з обмеженим терміном — до 2023 року. Зайнявши посаду голови, він планує:

оптимізувати управління громадою — перший пункт, який необхідний для здійснення всієї програми; залучити до громади якомога більше вірмен Одеської області — для цього будуть створені районні відділення організації, також передбачається створення бази вірмен області; сформувати стабільний бюджет, поповнюваний членськими внесками, з прозорою звітністю; створити контактний центр і гарячу лінію для всіх співвітчизників, налагодити безкоштовну юридичну та психологічну службу, надавати допомогу в працевлаштуванні.

Крім цього, Ваган Симонян має намір щільно зайнятися каналами комунікації громади: створити і регулярно наповнювати пабліки в соцмережах, вести ютуб, що поширює якісний вірменський контент. Висвітлення діяльності громади в інтернет-ЗМІ і просування в пошукових системах. Зараз, на думку кандидата, громада не презентована належним чином ні онлайн, ні оффлайн. Для другого також запланований випуск буклетів, газет та іншої поліграфії.

Школа стане брендом вірмен Одеської області

Ваган Симонян — ініціатор будівництва першої вірменської школи в Одесі. Він не тільки брав участь у фінансуванні проекту, але і особисто брав участь в обговоренні кожної деталі майбутньої будівлі, яке виросте неподалік від церкви на Гагарінському плато. Загальноосвітня школа з поглибленим вивченням вірменської мови і культури вмістить під своїм дахом і всі інші культурні та освітні ініціативи. Створення такої школи — справа вирішена, але для Вагана Симоняна це особисте питання, тому, в разі своєї перемоги, він втілить проект в життя в найкоротші терміни. Крім того, він планує створити в громаді регулярний дитячий сад.

Ставши головою, Ваган Владіковіч також збирається перетворити вірменський культурний центр в повноцінну пам'ятку, точку тяжіння для туристів. Також тут буде відкрито бюро екскурсій в Вірменію, магазин вірменських товарів.

Ось далеко неповний перелік ініціатив Вагана Владіковіча Симоняна. Він відомий в громаді як глибоко порядна людина, що не кидає слів на вітер. І вся його діяльність до сьогоднішнього дня дає тверду впевненість: задумане буде виконано!