Ваган Симонян розкрив свої плани щодо розвитку вірменської громади Одеси

Одеський бізнесмен Ваган Симонян — кандидат на пост глави міської вірменської громади. Ось уже багато років він є одним з найактивніших її представників, задіяним у багатьох напрямках. Голова бізнес-клубу, член правління благодійного фонду ім. Св. Григорія Просвітителя, член правління релігійної громади Вірменської апостольської церкви — все це Ваган Симонян. Одеса, між тим, знає його як успішного бізнесмена, власника підприємств у багатьох сферах: туристичній, фінансовій, рекламної, сільськогосподарської. Поєднуючи бізнес і таке серйозне суспільне навантаження, він не прагнув претендувати на новий пост, проте пішов назустріч численним проханням шановних членів громади. З підтримкою ініціативної групи, яка висунула його, кандидат має намір дати громаді нового потужного імпульсу розвитку.
Програма, з якою пан Симонян йде на вибори, є насиченим списком цілей і конкретних заходів по їх досягненню з обмеженим терміном — до 2023 року. Зайнявши посаду голови, він планує:
Крім цього, Ваган Симонян має намір щільно зайнятися каналами комунікації громади: створити і регулярно наповнювати пабліки в соцмережах, вести ютуб, що поширює якісний вірменський контент. Висвітлення діяльності громади в інтернет-ЗМІ і просування в пошукових системах. Зараз, на думку кандидата, громада не презентована належним чином ні онлайн, ні оффлайн. Для другого також запланований випуск буклетів, газет та іншої поліграфії.
Ваган Симонян — ініціатор будівництва першої вірменської школи в Одесі. Він не тільки брав участь у фінансуванні проекту, але і особисто брав участь в обговоренні кожної деталі майбутньої будівлі, яке виросте неподалік від церкви на Гагарінському плато. Загальноосвітня школа з поглибленим вивченням вірменської мови і культури вмістить під своїм дахом і всі інші культурні та освітні ініціативи. Створення такої школи — справа вирішена, але для Вагана Симоняна це особисте питання, тому, в разі своєї перемоги, він втілить проект в життя в найкоротші терміни. Крім того, він планує створити в громаді регулярний дитячий сад.
Ставши головою, Ваган Владіковіч також збирається перетворити вірменський культурний центр в повноцінну пам'ятку, точку тяжіння для туристів. Також тут буде відкрито бюро екскурсій в Вірменію, магазин вірменських товарів.
Ось далеко неповний перелік ініціатив Вагана Владіковіча Симоняна. Він відомий в громаді як глибоко порядна людина, що не кидає слів на вітер. І вся його діяльність до сьогоднішнього дня дає тверду впевненість: задумане буде виконано!