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Ваган Симонян раскрыл свои планы по развитию армянской общины Одессы

Новости » Пресс-релизы     16.01.2020 - 18:10
Ваган Симонян раскрыл свои планы по развитию армянской общины Одессы

Одесский бизнесмен Ваган Симонян — кандидат на пост главы городской армянской общины. Вот уже много лет он является одним из самых активных ее представителей, задействованным по многим направлениям. Председатель бизнес-клуба, член правления благотворительного фонда им. Св. Григория Просветителя, член правления религиозной общины Армянской апостольской церкви — все это Ваган Симонян. Одесса, между тем, знает его как успешного бизнесмена, владельца предприятий во многих сферах: туристической, финансовой, рекламной, сельскохозяйственной. Совмещая бизнес и такую серьезную общественную нагрузку, он не стремился претендовать на новый пост, однако пошел навстречу многочисленным просьбам уважаемых членов общины. С поддержкой инициативной группы, выдвинувшей его, кандидат намерен дать ОАО новый импульс развития.

Основные пункты программы Вагана Симоняна — консолидация и диджитализация

Ваган Симонян раскрыл свои планы по развитию армянской общины Одессы

Программа, с которой господин Симонян идет на выборы, представляет собой насыщенный список целей и конкретных мероприятий по их достижению с ограниченным сроком — до 2023 года. Заняв должность председателя, он планирует:

  • оптимизировать управление общиной — первый пункт, который необходим для осуществления всей программы;
  • вовлечь в общину как можно больше армян Одесской области — для этого будут созданы районные отделения организации, также предусматривается создание базы армян области;
  • сформировать стабильный бюджет, пополняемый членскими взносами, с прозрачной отчетностью;
  • создать контактный центр и горячую линию для всех соотечественников, наладить бесплатную юридическую и психологическую службу, оказывать помощь в трудоустройстве.

Кроме этого, Ваган Симонян намерен плотно заняться каналами коммуникации общины: создать и регулярно наполнять паблики в соцсетях, вести ютуб, распространяющий качественный армянский контент. Освещение деятельности общины в интернет-СМИ и продвижение в поисковых системах. Сейчас, по мнению кандидата, община не презентована должным образом ни онлайн, ни оффлайн. Для второго также запланирован выпуск буклетов, газет и другой полиграфии.

Школа станет брендом армян Одесской области

Ваган Симонян раскрыл свои планы по развитию армянской общины Одессы

Ваган Симонян — инициатор строительства первой армянской школы в Одессе. Он не только участвовал в финансировании проекта, но и лично участвовал в обсуждении каждой детали будущего здания, которое вырастет неподалеку от церкви на Гагаринском плато. Общеобразовательная школа с углубленным изучением армянского языка и культуры вместит под своей крышей и все прочие культурные и образовательные инициативы. Создание такой школы — дело решенное, но для Вагана Симоняна это личный вопрос, поэтому, в случае своей победы, он воплотит проект в жизнь в самые короткие сроки. Кроме того, он планирует создать в общине регулярный детский сад.

Став председателем, Ваган Владикович также собирается превратить армянский культурный центр в полноценную достопримечательность, точку притяжения для туристов. Также здесь будет открыто бюро экскурсий в Армению, магазин армянских товаров.

Вот далеко неполный перечень инициатив Вагана Владиковича Симоняна. Он известен в общине как глубоко порядочный человек, не бросающий слов на ветер. И вся его деятельность до сегодняшнего дня дает твердую уверенность: задуманное будет выполнено!

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