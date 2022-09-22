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Въезд россиян на территорию Евросоюза зависит от каждой отдельной страны, - ЕК

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Четверг 22 сентября 2022 19:21
Въезд россиян на территорию Евросоюза зависит от каждой отдельной страны, - ЕК Фото: Питер Стано, спикер Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В данный момент въезд граждан РФ на территорию Евросоюза зависит от визовой политики каждого отдельного государства-члена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии по внешней политике Питера Стано, которое приводит CNN.

"Конкретные решения, когда речь идет о визовой политике, находятся в руках отдельных государств-членов", - заявил он, комментируя вопрос въезда граждан РФ на территорию Евросоюза.

По его словам, ЕС внимательно следит за ситуацией России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию.

"Мы принимаем к сведению сообщения о том, что многие россияне покидают страну законным путем, легальным способом. Они едут на поезде, на машине, и уезжают через границу, или они летят на самолетах в Турцию, в Сербию, в Эмираты", - заявил Стано.

Чиновник добавил, что ЕС солидарен с теми гражданами России, которые "демонстрируют свое несогласие с тем, что сейчас делает режим".

При этом еще один представитель ЕК Эрик Мамер добавил, что Евросоюз планирует выработать общую позицию по визовой политике по отношению к россиянам.

Напомним, ранее стало известно, что с 19 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония запретили россиянам с шенгенскими визами въезжать на их территорию.

Также мы писали, что 9 сентября Совет ЕС принял решение, согласно которому полностью приостанавливается действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

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