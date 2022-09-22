Въезд россиян на территорию Евросоюза зависит от каждой отдельной страны, - ЕК

В данный момент въезд граждан РФ на территорию Евросоюза зависит от визовой политики каждого отдельного государства-члена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Европейской комиссии по внешней политике Питера Стано, которое приводит CNN .

"Конкретные решения, когда речь идет о визовой политике, находятся в руках отдельных государств-членов", - заявил он, комментируя вопрос въезда граждан РФ на территорию Евросоюза.

По его словам, ЕС внимательно следит за ситуацией России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил мобилизацию.

"Мы принимаем к сведению сообщения о том, что многие россияне покидают страну законным путем, легальным способом. Они едут на поезде, на машине, и уезжают через границу, или они летят на самолетах в Турцию, в Сербию, в Эмираты", - заявил Стано.

Чиновник добавил, что ЕС солидарен с теми гражданами России, которые "демонстрируют свое несогласие с тем, что сейчас делает режим".

При этом еще один представитель ЕК Эрик Мамер добавил, что Евросоюз планирует выработать общую позицию по визовой политике по отношению к россиянам.