Не буде вважатись роботою на РФ. В Україні хочуть внести зміни в Кримінальний кодекс

В Україні хочуть внести зміни в Кримінальний кодекс в частині відповідальності за колабораційну діяльність. Колаборантом буде вважатись тільки та людина, що пішла на співпрацю з окупантами і вела свою діяльність добровільно.

Зокрема авторами законопроекту пропонується внести зміни до частини 4 статті 111-1 Кримінального кодексу. Так, вона передбачає кримінальну відповідальність за передачу матеріальних ресурсів окупантам та провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Зміни полягають в доповненні статті, що стосується "добровільного провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором".

Тобто якщо людина вела господарську діяльність під примусом окупантів, з неї буде знято обвинувачення по цій частині статті, що передбачає покарання у вигляді штрафу до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.