В тюрьме США нашли мертвым агента ФБР, который шпионил в пользу СССР и России

Ханссен присоединился к федеральному бюро расследований США в 1976 году, а в 1985 начал продавать секретную информацию в Советский Союз. На момент ареста он получил от Москвы более 1,4 млн долларов наличными, банковскими переводами и бриллиантами.

Следователи ФБР долгое время работали над тем, чтобы идентифицировать шпиона в их рядах. За несколько недель до его ареста, в феврале 2001 года, около 300 сотрудников были вовлечены в расследование.

Роберт Ханссен признал себя виновным в шпионаже в пользу Советского Союза, а позже России и отбывал наказание в колонии строгого режима в Колорадо.

Российские шпионы в Украине.

По информации СБУ, полковник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Дмитрий Гулий вместе со своим сообщником Виталием Техтелевым в начале войны завербовали жителя Киева, работавшего в "Укроборонпроме".

Он должен был собирать и передавать в РФ разведданные об имеющемся вооружении, которое поступает ВСУ и информировать их о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева.