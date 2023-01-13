В Венгрии объяснили, почему запретили транзит оружия для Украины

Власти Венгрии не разрешат транзит оружия для украинских военных через свою территорию. Это вызвано заботой о безопасности этнических венгров в Закарпатье.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы канцелярии премьер-министра Венгрии Гергея Гуйяша.
Чиновник напомнил, что в настоящее время в Украине проживают около 300 тысяч этнических венгров.
По его словам, правительство каждой страны само выбирает, насколько сильно хочет поддержать Украину во время войны с Россией. Однако в Венгрии считают, что если в дело вмешается хоть одно государство-член НАТО, это может привести к началу Третьей мировой войны.
По мнению политика, снабжение западными странами тяжелого вооружения в Украине может стать причиной очередной эскалации конфликта в Украине.
Напомним, ранее Орбан заявил о том, что Запад якобы начал новую "Холодную войну", а его страна планирует находиться в хороших отношениях с конкурентами западных стран.
Также мы писали, что, как отмечал украинский МИД, Орбан косвенно намекнул на желание поражения Украины в войне с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.