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"У разі потреби Україна дасть відсіч": Резніков про можливе вторгнення РФ

Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков прокоментував концентрацію російських військ поблизу українського кордону. Він заявив, що Україна зацікавлена лише у мирному шляху врегулювання конфлікту, однак у випадку наступу Росії - готова дати відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час години запитань до уряду.

"Україна найбільш зацікавлена в політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі будти не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч", - зазначив Резніков.

Зазначимо, глава Міноборони також розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України.

За його словами, загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.

Нагадаємо, Резніков заявив, що Україна допускає можливість вторгення Росії. Найбільш вірогідним часом досягнення готовності до ескалації буде кінець січня.

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