"У разі потреби Україна дасть відсіч": Резніков про можливе вторгнення РФ

"Україна найбільш зацікавлена в політично-дипломатичному сценарії врегулювання. Жодних силових провокацій з нашого боку в принципі будти не може. Водночас шлях умиротворення агресора не розглядається. У разі потреби Україна дасть відсіч", - зазначив Резніков.

Зазначимо, глава Міноборони також розповів про чисельність російських військ поблизу кордонів України.

За його словами, загальна кількість на сьогодні оцінюється в 94,3 тисячі солдатів та офіцерів.