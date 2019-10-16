У Сан-Франциско стався землетрус

Вчені не прогнозують суттєвих руйнувань
В Сан-Франциско стався землетрус магнітудою 4,5. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times.
Вчені грунтуючись на походженні і характері землетрусу не передбачають суттєвих руйнувань.
Наголошується, що західне узбережжя США лежить на розломі тектонічних плит, тому там висока сейсмічна активність.
Також зазначається. що протягом року в Каліфорнії і прилеглої Неваді відбувається близько 25 землетрусів магнітудою від 4 до 5.
Нагадаємо, раніше в Японії стався сильний землетрус магнітудою 5,3. Підземні поштовхи сколихнули центральну частину Японії, в суботу, 12 жовтня.
Також РБК-Україна писало, що на Японію обрушився потужний тайфун "Хагібіс", який викликав сильні зливи та повені.
Японська влада оголосила про проведення рятувальної операції, участь в якій беруть 27 тис. військових і співробітників екстрених служб. Рятувальники евакуюють мешканців підтоплених будинків.
Наголошується, що через тайфун "Хагібіс" в Японії десятки тисяч будинків залишилися без електропостачання. У країні скасовано понад 800 авіарейсів і призупинити залізничне рух. Тайфун був визнаний найсильнішим з 1958 року.