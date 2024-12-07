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И. о. мэра Чернигова подал в отставку

Чернигов, Суббота 07 декабря 2024 13:23
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И. о. мэра Чернигова подал в отставку Фото: Александр Ломако (facebook com lomako oleksandr)
Автор: Наталья Юрченко

Секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако подал в отставку. Он исполнял обязанности городского головы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Черниговского городского совета.

Ломако заявил, что подал заявление об увольнении в субботу, 7 декабря. По его словам, причиной такого решения стал конфликт с руководителями военных администраций.

Добавим, что Ломако родился в 1984 году в Черниговской области. Он был зарегистрирован как частный предприниматель, а также занимался телевизионной деятельностью.

В 2015-2020 годах являлся заместителем городского головы Чернигова Владислава Атрошенко. В 2020 году Ломако был избран депутатом городского совета Чернигова. В том же году он был назначен на должность секретаря Черниговского горсовета.

В феврале 2022 года он баллотировался в Верховную Раду на промежуточных выборах. Однако голосование так и не состоялось из-за полномасштабного вторжения РФ.

В феврале 2023 года Александр Ломако был назначен и. о. мэра Чернигова вместо Владислава Атрошенко, которого суд отстранил от должности.

В прошлом году у Ломако проводили обыски. Правоохранители проверяли, законно ли он выезжал за границу в мае 2023 года.

В сентябре 2024 года правоохранители снова пришли с обысками к и. о. мэра Чернигова. Дело касалось незаконного выделения земли под АЗС.

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