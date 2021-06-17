"У новому форматі": Сурков знову буде курирувати тему окупованого Донбасу

Екс-помічник президента РФ Владислав Сурков знову буде курирувати тему України і окупованого Донбасу. Це відбуватиметься в новому форматі при співпраці з партією "Єдина Росія".

Діяльність Суркова буде проходити в рамках договору про співпрацю з "Єдиною Росією" по її просуванню у виборчій кампанії в Державну думу по Південному федеральному округу, в тому числі по окупованих частинах Луганської та Донецької областей.

Замість цього, Сурков нібито отримав гарантії і квоту обрання в депутати Державну думу по Південному Федеральному округу.

"Україні необхідно готуватися до підвищення рівня гібридно-агресивних дій з боку РФ і НЗФ "ЛДНР". Сурков просуває ідею руйнування України і відновлення проекту "Новоросія" в новому форматі, але вже через розвиток регіонального сепаратизму і залученню українців, які проживають в ОРДЛО, в політичне життя Росії. А також через ініціативи паспортизації населення на території України, підконтрольній Києву", - повідомив Лисянський.