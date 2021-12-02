"У Грузії вже рвонуло": Лавров виступив з погрозами через обіцянки членства України в НАТО

"Рішення Бухарестського саміту НАТО квітня 2008 року про те, що Грузія і Україна стануть членами НАТО, - міна в саму конструкцію європейської безпеки. Один раз в серпні 2008 року вже "рвонуло", коли, перебуваючи в ейфорії від НАТО-перспективи, Михайло Саакашвілі зважився на авантюру, яка обернулася важкими наслідками для самої Грузії і підвела ситуацію в області безпеки в Європі до небезпечної межі", - зазначив Лавров.

Він також заявив, що тези про відсутність права у Росії висловлювати іншим країнам позицію про неприпустимість розширення НАТО, є "грою з вогнем".

"Хочу, щоб було гранично зрозуміло: перетворення наших країн-сусідів на плацдарм протистояння з Росією, розгортання сил НАТО в безпосередній близькості від стратегічно важливих для нашої безпеки районів категорично неприйнятно", - додав Лавров.

Зазначимо, глава МЗС Росії мав на увазі російсько-грузинську війну в серпні 2008 року, коли на тлі обопільних звинувачень у провокаціях Росія ввела регулярні війська в Південну Осетію і вторглася на грузинську територію. У відповідь на обстріли грузинських сіл війська Тбілісі зайняли більшу частину Цхінвалі, після чого Росія ввела танкові бригади і почала застосовувати військову авіацію.

Протягом п'яти днів грузинської армії було завдано військової поразки. Гостра фаза конфлікту закінчилася мирною угодою і тим, що Росія визнала Південну Осетію та Абхазію "незалежними державами".