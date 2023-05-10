В Google запустят искусственный интеллект для кодирования. Он будет понимать украинский

По его словам, ИИ будет помогать с кодировкой в таких языках - с C++, Java, JavaScript и Python. Его внедрят со среды, 10 мая в 180 странах. Чатбот будет поддерживать более 40 языков, включая украинский.

Кроме этого, Google Photos будет использовать генеративный искусственный интеллект для улучшения фото. Предварительно был представлен инструмент Magic Editor в Google Photos. Он будет не только исправлять фотографии, но и изменять их.

Magic Editor позволяет перемещать и изменять размеры объектов, растягивать объекты, убирать ненужные детали и делать пасмурное небо солнечным.

Однако Magic Editor изначально будет доступен только для выбранных моделей смартфонов Pixel позже в этом году. При этом у Google предупредили, что приложение может иметь недостатки.